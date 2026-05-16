5月16日 記事更新 新年度が始まったものの、新たな環境に馴染めず、五月病に悩んでいる人もいるかもしれない。そんなときはお手頃価格のゲームで気晴らししてみてはいかがだろうか。本稿では各ゲーム販売プラットフォームをリサーチし、セール終了が迫りつつあるタイトルを紹介していく。 まずニンテンドーeショップでは、「地球防衛軍4.1 for Nintendo Switch」や「こ