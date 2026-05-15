15日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源とする最大震度5弱の地震がありました。震源の深さは50キロで、地震の規模を示すマグニチュードは6.3と推定されています。山形県内の震度は次の通りです。■震度3■酒田市鶴岡市遊佐町三川町天童市村山市 尾花沢市河北町山辺町中山町米沢市川西町白鷹町■震度2■庄内町新庄市最上町真室川町舟形町戸沢村鮭川村大蔵村山形市東根市寒河江市