国勢調査は5年に1度行われ、今回は去年10月1日現在の数値となっています。県の人口は126万4006人で、前回＝2020年と比べ7万8053人、率にして5.8％減少しています。減少数・率ともに1920年に始まった国勢調査で過去最大となっています。県内全ての市町で人口が減り、最も減少数が多かったのが下関市で、1万7159人。減少率が最も高かったのは上関町の19.2％で、人口は1893人と初めて2000人を割り込みました。最も減少率が低いのは下