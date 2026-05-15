ついスマホを見始めたら何時間も経っていて、「私、一体何やってたんだろう……」と後悔することはありませんか。そんな「時間が消える日々」と決別する秘策が詰まった1冊が『脱スマホ術──「何もせず1日が終わった」がなくなる』です。著者の戸田大介さんは、500万DLを突破したアプリ「集中」の開発者。アプリ開発で得たデータやユーザーの声をもとに、無理なくスマホ時間を減らすコツをストーリー形式でわかりやすく解説してい