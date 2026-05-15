14日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、中日戦に先発したDeNA・入江大生について言及した。入江は先発した3試合いずれも5回もたずノックアウトされていたが、この日の中日戦では6回・81球を投げ無失点とゲームを作った。大矢氏は「入江はすごく丁寧に投げていましたよね。ストッパーだと１球１球勝負になるんですけど、先発でいくと、カウントを振らせたり、ファウルを打たせたり