A24製作、『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』のダニー＆マイケル・フィリッポウ監督が手掛ける儀式体験ホラー『ブリング・ハー・バック』が７月10日(金)より公開。ポスタービジュアルと予告編、ムビチケ購入特典が解禁された。

親切ながらどこか不気味な里親に引き取られた兄妹をめぐる物語。予告編は、⽗を亡くした兄妹アンディとパイパーが里親ローラ（サリー・ホーキンス）の家を訪れる様子から始まり、なんとも不穏な新生活の様子を映していく。ローラとともに暮らす言葉を発しない謎の少年オリバーの存在感が、この家の異様さを際立たせている。随所に差し込まれる録画映像と、ローラが行う謎の儀式は何を意味しているのだろうか。

ムビチケ購入特典は、「儀式にも使える︕A24 サークルドロップシール」。本作の儀式で使用する円形のモチーフが採用されており、ぷっくりと膨らんだ光沢のあるドロップシール仕様で流行もバッチリおさえている。儀式の場やシール交換で一目置かれちゃうこと間違いなし（たぶん）。 ムビチケは1,600 円（税込）で、上映劇場およびオンラインサイトにて５⽉15⽇（⾦）より販売される。

『ブリング・ハー・バック』

７月10日(金)より新宿ピカデリーほか全国公開

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