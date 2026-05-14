楽天グループは14日、2026年度第1四半期の連結決算を発表した。売上収益は第1四半期として過去最高となる6436億円（前年同期比14.4％増）を記録し、Non-GAAP営業利益は363億円と、MNO事業本格参入後初めて第1四半期での黒字化を達成した。 楽天エコシステム「1＋1が2以上になる」 今四半期の決算説明会において、楽天グループ代表取締役会長兼社長の三木谷浩史氏が特に時間を割いて説明したのが「楽天エコ