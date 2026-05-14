5月14日までに、バラエティ番組『ハマダ歌謡★オオカミ少年』（TBS系）の公式Xが更新され、15日に放送の予告動画が投稿された。そこに登場した華原朋美の近影が話題となっている。15日の放送は、『ハマダ歌謡祭! 最強ダンス曲SP★華原朋美が初参戦! 浜田とglobeを奇跡コラボ!』というテーマ。華原はゲストとして、番組初出演となる。「予告動画では、自身のミリオン曲『Hate tell a lie』を、身体を大きく動かしながら、ノリノ