5月14日までに、バラエティ番組『ハマダ歌謡★オオカミ少年』（TBS系）の公式Xが更新され、15日に放送の予告動画が投稿された。そこに登場した華原朋美の近影が話題となっている。

15日の放送は、『ハマダ歌謡祭! 最強ダンス曲SP★華原朋美が初参戦! 浜田とglobeを奇跡コラボ!』というテーマ。華原はゲストとして、番組初出演となる。

「予告動画では、自身のミリオン曲『Hate tell a lie』を、身体を大きく動かしながら、ノリノリで歌う様子が映っていました。初出演ということで、ハイテンションで収録に挑んだようです」（テレビ局関係者）

華原は、白いニット帽をかぶり、長い髪をなびかせながら歌唱。大ぶりの花柄が描かれたシャツを着用するなど、華やかな印象だ。Xには、バラエティ番組の出演に歓喜にわく一方、彼女の変化を指摘する声もあがっていた。

《華原朋美元気そうで安心した》

《ガリガリよりかわいいよ》

マイクを持ち、楽しそうに歌唱する様子や、少し頬がふっくらしたビジュアルに、安堵する声も少なくない。そうした理由には、ここ最近の不安定だった体型の変動を心配するファンも多いからだろうと芸能プロ関係者が語る。

「2019年の第1子出産をきっかけに、華原さんは体重が大幅に増加しました。その後、何度もダイエットに励む様子を、SNSやブログなどで公開してきましたが、近年は体重の増減が激しく、2025年11月、Xに投稿された打ち上げ時の写真では、色白で頬骨が見えるほど、ほっそりした華原さんが写っていたのです。急激にやせた姿には、心配の声があがったほどでした」

その後、SNSでは新たなアーティストとしての写真やプライベートショットなど、さまざまな姿が公開されてきた。しかし、たびたび見た目が変わる華原には、困惑の声も聞かれていた。

「近年の華原さんは、ライブ活動などが中心で、バラエティ番組への出演は、彼女にとってはかなり久しぶりとなります。これまで、近影はほぼ写真でしか伝えられて来ませんでしたが、今回の番組出演で、彼女のリアルな姿が見られそうです」（同前）

元気な姿が見たい、それがファンの本音だろう。