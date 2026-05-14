5月5日、登録者478万人を誇るYouTuber・ヒカルが、自身のInstagramの運営について “裏側” を明かし、話題を集めている。現在交際中の加藤神楽の提案で投稿を始めたというが、その内容に対し、一部ファンからは困惑の声もあがっている。ヒカルはInstagramで、《「インスタ投稿したほうがいい」と指摘されて文章も画像も音楽も全て言う通りに投稿していくことになりました。若者の感性を信じます》と投稿。《インスタ投稿は彼