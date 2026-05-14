5月5日、登録者478万人を誇るYouTuber・ヒカルが、自身のInstagramの運営について “裏側” を明かし、話題を集めている。現在交際中の加藤神楽の提案で投稿を始めたというが、その内容に対し、一部ファンからは困惑の声もあがっている。

ヒカルはInstagramで、《「インスタ投稿したほうがいい」と指摘されて文章も画像も音楽も全て言う通りに投稿していくことになりました。若者の感性を信じます》と投稿。《インスタ投稿は彼女》とも明かし、フォロワー60万人超のアカウント運営を彼女に任せていることを報告した。

しかし、投稿内容を見たフォロワーから違和感の声も噴出。とくに、ツーショット写真の多さや、神楽自身が前面に出る構成に対して否定的な意見が相次いでいる。

X上では、

《この新しい彼女とやらは随分としたたかだな》

《お前とのツーショいらんねん。あと赤ちゃんのモザイク薄すぎて意味ないよ……》

《写真も文章も神楽だからフォローしてる意味ないよね》

一部投稿では子どもの顔が “ほぼ見えている” として、プライバシー面を懸念する声もあがった。

「ヒカルさんは、2025年5月、実業家・進撃のノアさんとの “交際0日婚” を発表しましたが、同年12月に離婚を報告しています。その後、2026年3月にYouTuber・エミリンさんの動画へ出演した際、“20代の真剣交際相手がいる” と語っていました。

当時は『SNSをやっていない』『ヒカルがお金持ちだと知らなかった』と説明していましたが、現在のSNS運営ぶりを見ると、その発言とのギャップに疑問を抱く人が出るのも無理はないでしょうね」（芸能ジャーナリスト）

さらに、4月29日に公開されたYouTube動画『生まれ変わったヒカルのモーニングルーティン』では、相手が加藤神楽であることや、子どもがいること、同棲を始めたことも公表していた。

「神楽さんは『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』参加者で、元乃木坂46・堀未央奈さんとの交流もSNS上で確認されています。“ヒカルを知らなかった” という説明に違和感を持つ人も多いのでしょう。

ヒカルさんほどの影響力を持つ人物と交際することで生活環境が大きく変わるのは事実ですし、“したたか” という印象につながってしまっているのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

一方で、ヒカル自身はこれまで「子どもはいらない」と公言していたにもかかわらず、現在は神楽の子どもの面倒を積極的に見ていることも動画から垣間見える。

5月13日の動画では、“女遊びを2カ月していない” と語るなど、これまでとは違う私生活の様子も見せている。また、恋愛系の飲み会をする人気企画「5対5」についても今後はやらないと宣言しており、恋人とその子どもを大切にしていきたい意志が感じられる。

今回の “愛” は本物なのかもしれないーー。