これ知ってた？ 5月の最終水曜日は 世界カワウソの日 毎年5月の最終水曜日は「世界カワウソの日(World Otter Day)」。 野生化で絶滅の危機に瀕しているカワウソ類の現状や、保全の重要性を世界に広める目的で「国際カワウソ保護基金」によって制定されました。 この日に合わせて、世界各地でカワウソのイベントが開催されていますが、知多半島の人気スポット『南知多ビーチランド』でも「世界カワウソの日」を記念