寒河江市でことし2月、現金80万円を奪われたとうその被害を訴えて、警察の業務を妨害した罪に問われた消防職員の男の初公判が14日開かれ、検察側が拘禁刑1年を求刑し即日結審しました。偽計業務妨害の罪に問われているのは、寒河江市柴橋の消防職員・佐藤光征被告（54）です。寒河江市で2026年2月、佐藤被告は自宅前で包丁を持った2人組の男に脅され、現金80万円を奪われたとうその被害を訴えて警察の業務を妨害した罪に問われてい