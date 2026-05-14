【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は14日、ロシア軍が13〜14日に無人機1560機以上でウクライナ各地に大規模攻撃を仕掛けたと明らかにした。キーウにも複数のミサイルが着弾。全土で死者は計7人になった。