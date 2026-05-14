リンクをコピーする

【「リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）」CBT「プロローグβテスト」】 参加者募集期間：5月14日～6月2日22時 実施期間：6月11日～6月15日 NCは、PC（Steam/PURPLE）/Android/iOS用アニメーションアクションRPG「リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）」について、初のCBT「プロローグβテスト」を6月11日から