芸能界随一の「生きもの好き」として知られるココリコの田中直樹。2026年4月11〜12日に横浜赤レンガ倉庫にて行なわれた「ナショナル ジオグラフィック ワンダーキャンプ」では、恐竜の喉の化石(喉頭骨)を世界で初めて発見したナショナル ジオグラフィック エクスプローラー/古生物学者 吉田純輝と「恐竜大発見！驚きが、未来をひらく」ナショナル ジオグラフィック エクスプローラー スペシャルトークセッションを開催。そのイベン