フジテレビは14日、フジテレビ系列で放送するFIFAワールドカップ2026の10試合のカードと出演者を発表した。フジテレビ系列での放送試合一覧 グループステージ5試合6月17日（水）午前3時〜グループI「フランスvsセネガル」（キックオフ午前4時）6月18日（木）午前1時〜グループK「ポルトガルvsコンゴ民主共和国」（キックオフ午前2時）6月20日（土）午前6時〜グループC「スコットランドvsモロッコ」（キックオフ午前7時）6月24日