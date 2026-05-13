13日午前、八郎潟町でゴミ収集車から煙が出る火事がありました。けがをした人はいませんでした。五城目警察署の調べによりますと、13日午前10時25分ごろ、八郎潟町字大道の町道でゴミの回収を行っていたゴミ収集車の乗務員が、車の後ろのゴミ投入部分から煙が出ているのを見つけ、消防分署に駆け込んで通報しました。火は10分余りで消し止められ、けがをした人はいませんでした。ゴミ収集車に大きな被害はありませんでした。警察が