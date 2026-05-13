日本時間午後９時半に４月の米生産者物価指数が発表される。総合の大方の予想が前年比４．８％上昇、コアの大方の予想が前年比４．３％上昇となっており、総合、コアとも、前年比の伸びがそれぞれ前月の４．０％上昇、３．８％上昇から加速するとみられている。前日に４月の米消費者物価指数が発表されており、予想を上回っていた。４月の米生産者物価指数も同様の結果になれば、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が一段と