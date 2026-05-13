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東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 賃金指数（第1四半期）10:30 結果0.8% 予想0.8%前回0.8%（前期比) 結果3.3% 予想3.3%前回3.4%（前年比) 【NZ】 NZ中銀インフレ予想（第2四半期）12:00 1年先結果3.41%前回2.59% 2年先結果2.53%前回2.37% 5年先結果2.22%前回2.31% 10年先結果2.19%前回2.30% ※要人発言やニュース 【韓国