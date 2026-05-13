東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

賃金指数（第1四半期）10:30

結果 0.8%

予想 0.8% 前回 0.8%（前期比)

結果 3.3%

予想 3.3% 前回 3.4%（前年比)



【NZ】

NZ中銀インフレ予想（第2四半期）12:00

1年先 結果 3.41% 前回 2.59%

2年先 結果 2.53% 前回 2.37%

5年先 結果 2.22% 前回 2.31%

10年先 結果 2.19% 前回 2.30%



※要人発言やニュース

【韓国】

サムスン電子と労働組合の賃金交渉が決裂

21日から18日間のストライキ実施へ、最大5万人が参加

※韓国政府が「緊急調整権」使う可能性高い

労働組合は30日間の争議行為が禁止となる

スト実施した場合は逮捕起訴など刑事処分の対象となる



【インド】

インド政府が金と銀の輸入税を6%から15%へ引き上げ

モディ首相は国民に1年間の金購入を控えるよう要請



【その他】

格付け会社S＆P

メキシコの格付け見通し「安定的」から「ネガティブ」に引き下げ

財政状況の悪化が続いていること、軟調な経済成長を理由にあげる

外部サイト