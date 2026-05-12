Image: Morten Normann Almeland / Shutterstock.com 2023年5月21日の記事を編集して再掲載しています。 たしかにギャンブルは勝ちたいけどさ。最近は身に着ける機器を「ウェアラブル・デバイス」なんて呼んでいますが、40年ほど昔に自らの指先に磁石を埋め込んだ猛者がいました。それがこのたび摘出されたのですが、その理由がちょっと「そんなことで？」という感じなんです。医師の投稿で