【モデルプレス＝2026/05/12】元モーニング娘。の譜久村聖が5月12日、自身のInstagramを更新。手作りのベーグルを公開した。【写真】29歳元モー娘。「見た目も美しい」米粉使ったヘルシーベーグル2種◆譜久村聖、早起きして作ったベーグル公開譜久村は「早起きしてベーグル作った日 クレアに食べられそう」と記し、お皿に盛ったベーグルとそれを見ている愛犬の姿や焼く前のベーグルなどの写真を公開。アールグレイの茶葉が混ぜられ