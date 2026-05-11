アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が、7月7日よりカンテレ・フジテレビ系“火アニバル!!”枠（毎週火曜23時）に放送開始されることが決定。併せて、キービジュアル第3弾、プロモーションビデオ第3弾が公開。ストーリー・キャラクター・スタッフ情報も一挙解禁された。【動画】新たなアニメ本編映像で構成！アニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』プロモーションビデオ第3弾本作は、1989年に「ヤングマガジ