【モデルプレス＝2026/05/11】Snow Manの目黒蓮が、5月10日放送のSixTONESの冠番組『Golden SixTONES』（日本テレビ系／毎週日曜よる9時〜）に出演。尊敬する先輩を明かした。【写真】目黒蓮「数少ない尊敬する先輩」との共演ショット◆目黒蓮、ジェシーとの親密ぶりが明かされるもツッコミ相次ぐこの日、番組の冒頭でSixTONESのメンバーが「ジェシーと目黒がずっと仲が良い」と話を振ったことを受け、目黒は「お世話になっていま