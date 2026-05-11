5月10日、高知競馬場で行われた9R・春野特別（4歳上・ダ1400m）は、塚本征吾騎乗の1番人気、ミスズグランドオー（牡8・高知・目迫大輔）が勝利した。アタマ差の2着にグッドウッドガイ（牡7・高知・田中守）、3着にニクソンテソーロ（牡6・高知・田中守）が入った。勝ちタイムは1:30.4（稍重）。2番人気で佐原秀泰騎乗、エスケンドリーム（牡5・高知・雑賀正光）は、4着敗退。レース序盤、ロードレイラインが先行、ミスズグラ