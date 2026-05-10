©️ABCテレビ 畑芽育と志田未来がW主演を務める、ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系・毎週日曜 後10：15）。とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑芽育）と、亡くなった母親が「自ら命を絶つわけがない」と真相を追い求める大迫未央（志田未来）。大きな秘密を抱えたままの2人が友情を築いていく物語。そのストーリーの発端となる、未央の母・美郷（榊原郁恵）の転落死を担当する遠藤