母の日の10日、母親との日常を題材にした鶴屋「母の日 川柳コンテスト」の表彰式がありました。今年で15回目となるコンテストには、高校生以下の部と一般の部、あわせて1416句の応募がありました。 大賞のカーネーション賞には、「地味かしら今年卒寿の母が言う」久保山裕子さんの句が選ばれました。