県内アマチュア囲碁界の頂点を決める県囲碁大会は10日、決勝戦が行われ、山形市の太田尚吾六段が見事、3連覇を果たしました。山形新聞・山形放送が主催し、ことしで70回目となった大会には、県内5地区を勝ち抜いた選手ら16人が出場し、9日から2日間にわたって上山市で開かれました。10日に行われた決勝戦は太田尚吾六段が山崎恵大六段を下して優勝、見事、3連覇を達成しました。大会の上位3人は、6月27日から岩手県で開かれる東北