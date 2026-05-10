5月10日、東京競馬場で行われた10R・メトロポリタンステークス（4歳上オープン・芝2400m）は、高杉吏麒騎乗の3番人気、ウエストナウ（牡5・栗東・寺島良）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のシャイニングソード（牡5・栗東・中内田充正）、3着に2番人気のバトルボーン（牡7・美浦・林徹）が入った。勝ちタイムは2:23.1（良）。【東京8R】断然人気レッドキングリーが競り勝つ…ルメール騎手の手綱で快勝並ばれてからもうひと伸