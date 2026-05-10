5月10日、東京競馬場で行われた5R・3歳1勝クラス（ダ2100m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ビービーアジャイル（牡3・美浦・中舘英二）が快勝した。3馬身差の2着にスターシップ（牡3・栗東・高柳大輔）、3着にマッドゲイル（牡3・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは2:12.1（良）。2番人気で津村明秀騎乗、ケイツーリーブル（牝3・美浦・千葉直人）は、4着敗退。【平城京S】テスティモーネが接戦制してオープン初V…断然人