5月10日、東京競馬場で行われた5R・3歳1勝クラス（ダ2100m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、ビービーアジャイル（牡3・美浦・中舘英二）が快勝した。3馬身差の2着にスターシップ（牡3・栗東・高柳大輔）、3着にマッドゲイル（牡3・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは2:12.1（良）。

2番人気で津村明秀騎乗、ケイツーリーブル（牝3・美浦・千葉直人）は、4着敗退。

【平城京S】テスティモーネが接戦制してオープン初V…断然人気グランドプラージュは2着

大外から力強い差し脚

C.ルメール騎乗の1番人気、ビービーアジャイルが人気に応え、未勝利戦からの連勝を決めた。大外枠からのスタートとなり、序盤は無理をせず後方3番手からの競馬。馬群の外目を徐々に押し上げ、3コーナー過ぎには中団まで進出した。4コーナーでは早めに鞭が入る展開となったが、直線では大外からジワジワと加速。坂を駆け上がるところで先頭に並びかけると、そのまま力強く突き抜けての完勝だった。

ビービーアジャイル 6戦2勝

（牡3・美浦・中舘英二）

父：サンダースノー

母：ツインダイヤ

母父：ゴールドアリュール

馬主：坂東牧場

生産者：ファーミングヤナキタ