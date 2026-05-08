地元定着の難しさが浮き彫りになりました。この春、山口県内の大学などを卒業した学生の就職内定率が過去最高となった一方、県内就職率は伸び悩み、人口流出と担い手不足という課題が改めて浮かび上がっています。県内企業の人材確保策などを協議する会合で、山口労働局が発表したものです。ことし3月に県内の大学・短大・高専・専修学校を卒業した学生の就職内定率は97.2％。（医学部除く）前の年を0.8ポイント上回り、現在の形で