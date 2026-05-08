HiClub株式会社が提供する、SNS「GRAVITY（グラビティ）」は、19歳～29歳の男女を対象に「五月病に関する実態調査」を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー GW明け出社は「行きたくない」だけじゃない？データで見る世間とのギャップ 入社後のミスマッチと“配属ガチャ”のリアル 「合わなければ辞める」は当たり前？新社会人に広がる“見極めキャリア