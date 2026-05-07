広瀬香美発のイベント＜Kohmi EXPO 2026＞のラインナップが発表された。＜Kohmi EXPO 2026＞は単なるアーティストの集合ライブではなく、広瀬の音楽観を軸に構成された一夜限りのショーケースとして展開。今年で4回目となる同ライブには、ハロー！プロジェクト屈指の歌唱力を誇るJuice=Juice、YouTube発のストリートピアノでブレイクし広瀬香美との共演でも話題を呼んできたハラミちゃん、シンガーSHIROSEを中心にリアルなラブソン