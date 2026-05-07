広瀬香美発のイベント＜Kohmi EXPO 2026＞のラインナップが発表された。

＜Kohmi EXPO 2026＞は単なるアーティストの集合ライブではなく、広瀬の音楽観を軸に構成された一夜限りのショーケースとして展開。今年で4回目となる同ライブには、ハロー！プロジェクト屈指の歌唱力を誇るJuice=Juice、YouTube発のストリートピアノでブレイクし広瀬香美との共演でも話題を呼んできたハラミちゃん、シンガーSHIROSEを中心にリアルなラブソングで支持を集めるWHITE JAM、繊細なバラードでアジア圏に確固たる人気を持つ韓国のシンガーソングライター、ポール・キム、そしてBMSG所属、オーディションから頭角を現した次世代シンガーREIKOといった異色のラインアップとなったアーティスト達が集結する。

ジャンルもキャリアも異なるアーティストたちが“音楽”という一点でのみ交差、一堂に会することで、通常のフェスでは生まれ得ない化学反応が期待される。

即興的なコラボレーションや再構築された楽曲、この日しか成立しない広瀬香美自らが手掛ける演出──そのすべてが「EXPO」の名にふさわしい体験となる。

真夏でも真冬でもない“夏の終わり”に“冬の女王”が仕掛ける全く別の進化を遂げた音楽の祭典。その矛盾こそが、このイベント最大のフックとなる。ジャンルや世代、国境を越えたアーティストが、広瀬香美と共に紡ぐ新たな音楽のかたちは、これまでのフェスの枠組みを静かに更新していくことになるはずだ。

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◾️広瀬香美 コメント

「私は、音楽のちからを信じている。

音楽は、凍りついた日常を溶かし、魂を解放する。

KOHMI EXPO 2026は、私とアーティスト達の全力のパフォーマンスと、 あなたの熱狂が共鳴する場所。

人生さえも変えてしまうほどの、特別な夜をあなたに贈ります。

覚悟してついてきて。最高の瞬間を、共に刻みましょう！」

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＜Kohmi EXPO 2026＞

【日時】

2026年9月3日（木）

OPEN 17:30 START 18:30 【会場】

LINE CUBE SHIBUYA（東京都） 【出演者】

Juice=Juice、ハラミちゃん、広瀬香美、WHITE JAM、ポール・キム、REIKO

and more… 【チケット料金（全席指定）】

VIPシート：50,000円（税込）

SSシート：25,000円（税込）

Sシート：10,000円（税込）

Aシート：7,000円（税込）

SSシート：25,000円（税込） 大学生・専門学生限定チケット：2,500円（税込）

※当日受付にて学生証確認あり/ 高校生限定チケット ：1,500円（税込）

※当日受付にて学生証確認あり/ 【プレリクエスト先行受付期間】

5/7(木)19:00〜5/31(日)23:59

※抽選受付 【チケットお申し込みURL】

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=313456

◆広瀬香美 オフィシャルサイト