スズキ初のBEV、ちょっぴり未来的な雰囲気とSUVらしいタフな味わいが共存このところBEVのニューモデルラッシュだ。スズキ初のBEV、eビターラもその1台。取り回しに優れたサイズの、ハンサムなSUVスタイルの持ち主である。すべてインド工場で生産され日本をはじめ世界各国に販売されるグローバルモデルとなる。商品コンセプトは「Emotional Versatile Cruiser」。EV専用に新開発したHEARTECT-eプラットフォームに、高効率なe Ax