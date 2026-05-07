最初にまとめ ●大名古屋ビルヂングが2026年4月に開業10周年を迎え、新店4店舗とリニューアル1店舗が登場！ ●東海初出店のフレンチバルや名古屋コーチン鍋など食の新定番になりそうな充実のラインナップ。 ●ミッフィーのコラボイベントも5月31日(日)まで開催しています。映えスポットも合わせてどうぞ。 2016年のオープン以来、グルメにショッピングにイベントに、多くの名古屋市民に愛され続け