BE:FIRSTが、本日発売した9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」より、新曲「Rondo」のスペシャルダンスパフォーマンス映像を公開した。日本のヒップホップシーンを代表するプロデューサー・Chaki Zuluが手がけた本楽曲は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴だという。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展