BE:FIRSTが、本日発売した9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」より、新曲「Rondo」のスペシャルダンスパフォーマンス映像を公開した。

日本のヒップホップシーンを代表するプロデューサー・Chaki Zuluが手がけた本楽曲は、パイプオルガンや讃美歌を想起させるフレーズがタイトなビートの上で鳴り響く、ゴシックな空気感をまとったトラックが特徴だという。重厚で荘厳なサウンドスケープの上で、6人6様の個性が炸裂するマイクリレーを展開する。

公開された映像は、タイトル「Rondo」から着想を得て、「輪舞」「回り続けること」をテーマに制作されたとのこと。BE:FIRSTのメンバーが集まる“アジト”をイメージした空間に、日本中を相手にする存在となったBE:FIRSTが、自分たちのいつものアジトに戻り、ラフに、自然体で、互いのスキルを共有し合う6人の姿が表現されているという。

そんな新曲「Rondo」が収録された9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」は、「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する表題曲「BE:FIRST ALL DAY」、ファミリーマートクリスマスタイアップソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたメンバー・MANATOのソロ曲「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」の全4曲を収録している。LIVE盤には2025年9月に開催された＜ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025＞のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMVとBehind The Scenes映像を収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録されている。

また、5月16日・17日には、チケットが一般発売開始わずか3分で即完売となった自身初のスタジアムライブ＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞を味の素スタジアムにて開催する。さらに、7月1日には早くも10枚目のシングル「Missing」のリリースを発表している。

◾️シングル「BE:FIRST ALL DAY」

2026年5月6日（水）リリース

配信：https://BEFIRST.lnk.to/BEFIRSTALLDAY

CD購入：https://befirst.lnk.to/BF_ALLDAY ▼「BE:FIRST ALL DAY」楽曲クレジット

Written by SKY-HI, David Arkwright, Grant Boutin, Will Jay

Produced by SKY-HI, Grant Boutin ▼CD収録内容（全形態共通）

1.BE:FIRST ALL DAY

2.タイトル未定

3.街灯

ファミリーマートクリスマスタイアップソング

4.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜

価格 : \3,740（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードA（全6種類セット封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤

価格 : \3,740（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードA（全6種類セット封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



▼映像収録内容

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13

01.GRIT

02.Mainstream

03.Secret Garden

04.Set Sail

05.Brave Generation

06.Boom Boom Back

07.Great Mistakes

08.Sailing

09.Bye-Good-Bye

10.夢中

映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】



【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤

価格 : \2,915（税込）

初回仕様 : デジパック

初回特典(封入) : トレーディングカードB（全6種類セット封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



▼映像収録内容

1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2.街灯 -Music Video-

3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

4.街灯 -Music Video Behind The Scenes-



【SG(スマプラ対応)】

価格 : \1,815（税込）

初回仕様 : 紙ジャケット

初回特典(封入) : トレーディングカードC（全6種類セット封入）

初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード



【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050（税込）

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品

価格 : \6,050（税込）

仕様 : デジパック・三方背ケース

特典 : フォトブック



▼映像収録内容

1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-

2.街灯 -Music Video-

3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-

4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-

5.街灯 -Music Video Behind The Scenes-



ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13

01.GRIT

02.Mainstream

03.Secret Garden

04.Set Sail

05.Brave Generation

06.Boom Boom Back

07.Great Mistakes

08.Sailing

09.Bye-Good-Bye

10.夢中

映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】



【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ

価格 : \4,015（税込）

仕様 : 紙ジャケット

特典(封入) : トレーディングカードC（全6種類セット封入）

応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード

同梱：CD+グッズ : アクリルミラーキーホルダー（オリジナル集合トレーティングカード付き）

販売期間 : 2026/3/5（木）23:59まで

【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤価格 : \3,740（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードA（全6種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤価格 : \3,740（税込）初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードA（全6種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード▼映像収録内容ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.1301.GRIT02.Mainstream03.Secret Garden04.Set Sail05.Brave Generation06.Boom Boom Back07.Great Mistakes08.Sailing09.Bye-Good-Bye10.夢中映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤価格 : \2,915（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤価格 : \2,915（税込）初回仕様 : デジパック初回特典(封入) : トレーディングカードB（全6種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード▼映像収録内容1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-2.街灯 -Music Video-3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-4.街灯 -Music Video Behind The Scenes-【SG(スマプラ対応)】価格 : \1,815（税込）初回仕様 : 紙ジャケット初回特典(封入) : トレーディングカードC（全6種類セット封入）初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品価格 : \6,050（税込）仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品価格 : \6,050（税込）仕様 : デジパック・三方背ケース特典 : フォトブック▼映像収録内容1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-2.街灯 -Music Video-3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-5.街灯 -Music Video Behind The Scenes-ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.1301.GRIT02.Mainstream03.Secret Garden04.Set Sail05.Brave Generation06.Boom Boom Back07.Great Mistakes08.Sailing09.Bye-Good-Bye10.夢中映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】【SG(スマプラ対応)】初回生産限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ価格 : \4,015（税込）仕様 : 紙ジャケット特典(封入) : トレーディングカードC（全6種類セット封入）応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード同梱：CD+グッズ : アクリルミラーキーホルダー（オリジナル集合トレーティングカード付き）販売期間 : 2026/3/5（木）23:59まで

◾️＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞

2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム

詳細：https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/