YUTORI-SEDAIが、新曲「記念日」を本日リリースし、MVを公開した。最新作「記念日」は、恋人への愛情を綴った、温かいけどどこか切なさも感じられるバンドサウンドが印象的なラブソングだという。歌詞には、「毎年記念日を祝いあう中で、この同じ記念日にいつかプロポーズをしたい」という金原（Vo）自身の経験がもととなった、元恋人に伝えられなかった想いが込められているとのこと。女優・桧山ありすを起用したMVでは、全編を通