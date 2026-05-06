YUTORI-SEDAIが、新曲「記念日」を本日リリースし、MVを公開した。

最新作「記念日」は、恋人への愛情を綴った、温かいけどどこか切なさも感じられるバンドサウンドが印象的なラブソングだという。歌詞には、「毎年記念日を祝いあう中で、この同じ記念日にいつかプロポーズをしたい」という金原（Vo）自身の経験がもととなった、元恋人に伝えられなかった想いが込められているとのこと。

女優・桧山ありすを起用したMVでは、全編を通して思い出の地である江の島で撮影され、恋人と過ごしたあの頃のかけがえのない時間が思い起こされるような作品に仕上がっている。どこか切なさを感じさせる、フィルム質感の映像も見どころだという。

さらに、7月28日には東京・下北沢MOSAiCにてチケット無料のフリーワンマンライブ＜あなたへ＞の開催も発表された。このライブは事前エントリー制でチケット抽選受付もスタートした。

◾️＜YUTORI-SEDAI フリーワンマンライブ”あなたへ”＞ 2026年7⽉28⽇（火）東京・下北沢MOSAiC

OPEN 18:30 / START 19:00

チケット：無料（事前エントリー制）

受付ページ：https://livepocket.jp/e/zp6hp

※入場時1ドリンク代が必要