絢香が、新曲「OK! GO!」を本日配信リリースし、MVを公開した。本楽曲は、TBS系情報バラエティ番組『王様のブランチ』放送30周年となる4月からの新テーマソングとして書き下ろされた楽曲。すべてを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められており、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、“週末の始まり”である土曜日の朝をポジティブに彩るような楽曲に仕上がっているという。公開されたMVは、全編コラージュ