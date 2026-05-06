絢香が、新曲「OK! GO!」を本日配信リリースし、MVを公開した。

本楽曲は、TBS系情報バラエティ番組『王様のブランチ』放送30周年となる4月からの新テーマソングとして書き下ろされた楽曲。すべてを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められており、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、“週末の始まり”である土曜日の朝をポジティブに彩るような楽曲に仕上がっているという。

公開されたMVは、全編コラージュされた空間の中で、自然を纏いながら新たな自分へと広がっていく姿をリリックに合わせて描いた内容になっているとのことだ。

さらに、絢香は20周年記念企画を多数発表している。

まず、5月9日に約10年ぶりに地元・大阪にてフリーライブ＜絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE＞、9月より全国ツアー＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞の開催、秋にはベストアルバムの発売を予定している。なお、全国ツアー＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞のチケットは、5月25日23時59分までローチケ最速先行受付中だ。

さらに、絢香公式YouTubeチャンネルにてプレミアム企画「絢香 20th ANNIVERSARY “20 Live Videos” Premiere on YouTube」も開催中。絢香がセレクトしたライブ映像を20週連続で毎週日曜日20時にプレミア公開される。毎週どのライブ映像になるかは、公開当週の金曜日20時頃に発表されるので、こちらもあわせてチェックしていただきたい。

◾️＜絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR＞ 2026年

9/18（金）開場17:30 / 開演18:30 【東京】府中の森芸術劇場 どりーむホール

9/21（月・祝）開場16:00 / 開演17:00 【宮城】仙台サンプラザホール

9/23（水・祝）開場16:00 / 開演17:00 【石川】本多の森 北電ホール

9/26（土）開場16:00 / 開演17:00 【福岡】福岡サンパレス ホテル&ホール

9/27（日）開場16:00 / 開演17:00 【熊本】熊本城ホール メインホール

10/3（土）開場16:00 / 開演17:00 【岡山】倉敷市民会館

10/4（日）開場16:00 / 開演17:00 【広島】呉信用金庫ホール

10/11（日）開場16:00 / 開演17:00 【長野】ホクト文化ホール 大ホール

10/12（月・祝）開場17:00 / 開演18:00 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

10/17（土）開場16:00 / 開演17:00 【高知】新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール)・オレンジホール

10/18（日）開場16:00 / 開演17:00 【香川】レクザムホール

10/25（日）開場16:00 / 開演17:00 【大阪】大阪城ホール

10/31（土）開場16:00 / 開演17:00 【大分】大分iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ

11/1（日）開場16:00 / 開演17:00 【宮崎】延岡総合文化センター

11/7（土）開場16:00 / 開演17:00 【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru

11/14（土）開場16:00 / 開演17:00 【山口】周南市文化会館

11/15（日）開場16:00 / 開演17:00 【島根】島根県芸術文化センター「グラントワ」いわみ芸術劇場

11/22（日）開場16:00 / 開演17:00 【兵庫】アクリエひめじ 大ホール

11/23（月・祝）開場16:00 / 開演17:00 【京都】ロームシアター京都 メインホール

11/29（日）開場16:00 / 開演17:00 【東京】日本武道館 ▼席種・チケット料金

・ホール公演：全席指定 9,900円（税込）

・アリーナ公演 ＜※対象公演：10/25(日) 大阪・大阪城ホール、11/29(日) 東京・日本武道館＞：S席 11,000円（税込）/ A席 9,900円（税込） ▼ローチケ最速先行

受付期間：5月25日（月）23:59まで

URL：https://l-tike.com/ayaka/ ※チケット先行情報、注意事項はサイトをご確認ください。

◾️＜絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE＞ 日時：2026年5月9日（土）16:00 START（17:00頃終了予定）

会場：大阪・中之島公園 芝生広場

出演：絢香

＊観覧フリー

＊雨天決行、荒天中止

詳細：https://room-ayaka.jp/20th/free-live ▼FM802 生中継

放送日時：5月9日（土）16:00ｰ17:00

radikoリンク：https://radiko.jp/#!/ts/802/20260509160000

詳細ページ：https://funky802.com/site/pickup_detail/8224

◾️『20th ANNIVERSARY BEST ALBUM』

2026年秋発売 ◆収録楽曲リクエスト投票開始

ベストアルバム収録のディスク1枚はファンの皆様から収録曲のリクエストをもとに決定。リクエスト曲とともに思い出・エピソードも受付中。投票結果やアルバム発売（タイトル・発売日など）についての詳細は後日発表。 投票期間：3月31日（火）23:59迄

投票回数 / リクエスト曲数：お一人様1回 / 最大3曲まで

投票サイト：https://forms.gle/Z3kxbgQd9TE7eKN27

※注意事項は投票サイトをご確認ください。

◾️「絢香 20th ANNIVERSARY “20 Live Videos” Premiere on YouTube」 絢香がセレクトしたライブ映像を20週連続で毎週日曜日20:00にプレミア公開。2月15日以降は、毎週どのライブ映像になるかは公開当週の金曜日20:00頃に発表予定。

開催チャンネル：https://www.youtube.com/@Ayakamv

開催期間：2026年2月8日（日）〜6月21日（日） 第1弾プレミア公開：2026年2月8日（日）20:00

絢香 / はじまりのとき（絢香 LIVE TOUR 2012 “The beginning”〜はじまりのとき〜） ※アーカイブは2027年1月31日までを予定しております。

※ライブ映像ショートverは絢香公式TikTokやInstagramなどSNSでも公開予定です。

※公開日時が変更となる可能性がございます。