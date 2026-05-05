小泉進次郎防衛相が3日から東南アジアを歴訪し、インドネシアとフィリピン両国との安全保障で連携を深める。2026年5月4日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は小泉アジア歴訪の背景に中国の海洋進出があると指摘した。「日本は本気で安全保障協力する気があると相手の国に...」中国は他国と領有権を争っている南シナ海のアンテロープ礁で約10年ぶりに大規模な人工島造成を再開したという。こうした中国の動き