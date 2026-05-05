平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が5日目を迎える。準決11Rで注目したいのは山崎賢人（33＝長崎）だ。競輪一本に絞ったアフロモンスター山崎賢が21年6月の高松宮記念杯以来となるG1ファイナル入りに挑む。開幕戦の1番車に指名された今シリーズは力強い走りで2、1着。「しっかり反応できているし、レースの流れに対応できている」手応えをつかみながらの好成績。昨年限りでナショナルチームの活動にピリオドを打ち、