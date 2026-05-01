富山市の推計人口が４０万人を割り込んだことについて、藤井市長はきょうの定例会見で「４０万人割れは大きなインパクトがある」としたうえで、人口減少を緩やかにするために結婚、子育ての環境の整備などに取り組むとしました。富山市藤井市長「４０万人（割れ）というのは通過点というかひとつの数字、通過点だというふうにとらえてますけど、やっぱり大きなインパクトがあるというふうに考えています」富山市の藤井市長はこの