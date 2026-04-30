昨年の桜花賞、秋華賞を制して、前走の阪神牝馬Ｓで重賞４勝目を挙げたエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）が、引き続きルメール騎手とのコンビでヴィクトリアマイル（５月１７日、東京）に向かうことが決まった。シルク・ホースクラブが４月３０日、公式ホームページで発表した。同馬はこの日に福島・ノーザンファーム天栄から帰厩した。