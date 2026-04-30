１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の元人気選手でラグビー系ＹｏｕＴｕｂｅｒのノッコン寺田が２９日、自身と妻との共同チャンネルを更新。ＴｉｋＴｏｋの収益化が停止されたことを報告した。子供６人の８人大家族として知られるノッコン。子供たちをスポッチャで遊ばせる中、妻とともに登場すると「収益化がまた外されました。数々収益化外れていってるんですけど、今回は