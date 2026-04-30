料理研究家・調理師・食育インストラクター・野菜ソムリエのsachiです。春から初夏が旬の新じゃががいもは、皮が薄くてしっとりとした食感が特徴です。今回は、新じゃがいもを皮ごと食べられるレシピ「新じゃがとベーコンのガレット」のレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら新じゃがとベーコンのガレットを作るのにかかる時間約15分新じゃがとベーコンのガレットのカロリー約563kcal／1枚分新じゃがとベーコンのガレッ